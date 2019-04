Praha: rahulik ja imeilus linn, kus parimad asjad on tasuta 

Kulukaim ettevõtmine on Prahasse kohalesaamine. Tipphooajal ehk kevadsuvest sügiseni on piletid väga kallid ja taskukohasemad reisid tähendavad enamasti ööd Riias. Minu kogemus ütleb, et Praha reisi tasub kavandama hakata vähemalt pool aastat varem. Säästlikum on sõita mitte otse Prahasse – sagedamini võib sooduspakkumistes leida mõnekümneeuroseid lende Viini või Berliini. Prahasse leiab üliodavaid pakkumisi väga harva.