Reis Miljon eurot vaba raha? Selle eest saab Vahemeres privaatsaare! Ohtuleht.ee , täna, 17:22 Jaga: M

Kas oled kunagi unistanud sellest, et just sulle kuulub üks Vahemere saar? Kui sul on miljon eurot vaba raha, võib see soov reaalsuseks saada.