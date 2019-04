Nõuanded, kuidas ehitada vastupidav puitaed 

Kõige eelistatum on vertikaalne puitaed. Tavaliselt sobib see piirdeaiad hästi üldisesse tänavapilti, kuid kasuks tuleb siiski vaadata ka maja fassaadi ja naaberaedu. Verikaalse puitaia puhul kinnitatakse aialipid kruvidega põiklatile/põõnale, mis omakorda on kinnitatud poltidega aiaposti külge.