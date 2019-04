Rehvide vahetamise kõrval pööra tähelepanu ka nende hooldamisele ja hoiustamisele 

Auto ostmine ei ole ühekordne investeering ja sellega kaasnevad jooksvad ning perioodilised kulud. Rehvide vahetamine ja sellega seonduv on miski, millega autojuhid seisavad Eestis silmitsi kahel korral aastas.

Ideal Auto tegevjuhi Henry Murumaa sõnul on rehvivahetuse kuud autode teenuskeskustele tiheda ajagraafikuga, seda enam, et autoomanike ootused rehvivahetuse ja hoiustamise kvaliteedile on aastate jooksul kasvanud. Auto teenuskeskustelt oodatakse nii kvaliteetset rehvivahetust kui hoiustamist. Vajadusel ka seda, et teenusepakkuja tooks õigel ajal kohale uued sobivad rehvid, ilma et autoomanik ise selle pärast muret tundma peaks.

„Eelkõige puudutab see keskmise ja suure masinapargiga ettevõtteid, kelle jaoks on organiseeritud rehvivahetus suur ajaline võit, sest kõik saab tehtud ühes keskuses ning ettevõtte personal ei pea tegelema aegade broneerimise ega rehvide hoiustusküsimustega,“ selgitas Murumaa, lisades, et ka arvelduslikult on see firma raamatupidamise jaoks lihtsam.

Et head rehvitööd ära tunda, jagas Murumaa autojuhtidele mõne näpunäite: „Kindlasti peaks jälgima, kas rattad on tööde käigus puhastatud, sest see on õige tasakaalustamise eelduseks. Vaadata tasuks sedagi, ega velje pinda vigastatud ole, mis oskamatu vahetuse puhul juhtuda võib.“ Korralikus töökojas juhitakse tähelepanu ka rehvide seisukorrale ning muudele asjaoludele, mis sõitmist mõjutada võivad. „Ka autoga sõites on võimalik aru saada, kui rehvid on valesti tasakaalustatud – kui masin pole stabiilne või rattad hakkavad sõidu ajal vibreerima, on viga just vales töös,“ lisas Murumaa.

Ideal Auto tegevjuhi sõnul hakkab õnneks mööduma aeg, kui mõnekümne eurose säästu nimel rehve isiklikes garaažiboksides hoiti. „Rehvide hoiustamine nõuab vastavaid tingimusi, alates sellest, et need oleks niiskuse eest kaitstud ja temperatuur sobiv, ning lõpetades korraliku ventilatsiooniga ruumis. Nendele asjadele kodugaraažides üldjuhul ei mõelda,“ juhtis Murumaa tähelepanu.