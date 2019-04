Kallim eelistab oma sõpru meie suhtele! Kas minuga polegi lõbus? 

Paari aasta tagune Suurbritannias tehtud uurimus näitas, et vähemalt osale noortest meestest pakub suhtlus oma lähedaste meessoost semudega suuremat emotsionaalset rahuldust kui armusuhe naisega. Ilmselt kehtib see ka Linda (29) endise elukaaslase kohta. „Tegin selles suhtes läbi kadalipu, mille jooksul tabasin end kordi mõttelt: miks ja kas üldse olla paar, kui kaaslane ei annagi mulle võimalust talle tõestada, et peale parima sõbraga hängimise on ka muid viise lõbusaks ajaveetmiseks?“