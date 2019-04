Kasulik Viis nõuannet karjääriredelil tõusmiseks Toimetas Aare Kartau , täna, 15:47 Jaga: M

Pixabay

Noored spetsialistid tunnevad sageli, et neil on võimatu karjääriredelil tõusta. See on mure, mis kahjustab sellise isiku töö kvaliteeti ning tahtmist ametialaselt üldse kuhugi jõuda. Eduka biotehnoloogia ettevõtte müügijuht Chad Ritter jagab portaali AskMen vahendusel viit nõuannet, et olla edukas ning karjääriredelil edasi pürgida.