ÕLLEPÄEVIK: peedine Beetbox 

Beetbox (Pühaste, Eesti) pdl 0,33 l. alc 5,2% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Gose – Flavored“, hinnang pole veel välja kujunenud. Untappd ütleb: „Sour - Gose“ ja hinnang 3,76.



Toojainfo: „Baltic gose brewed with beetroot, quince and seasalt.“



Väike lihtne pudel, sildil roosas udus aardekirst. Imeilusat super-peedi-karva vahukiht kaob kiirel kohinal. Õlle värvus – ebanormaalselt punane. Aroom on õrnalt hapukas, peedi magus toon muutub kuuldavaks parimal moel siis, kui õhku vaevu läbi sõõrmete sisse libistad.



Esmamekk on keskmise kehaga ja sirisevalt hapukas, õrnalt soolane ja üsna kenasti tuntava aiwa ehk küdoonia noodiga. Keskmaitse muutub magusamaks ja soolasemaks, kuivatades keelekülgi ja kõdistades alaküljelt metalse klõbinaga. Lõppmaitses ilmub hapuma põhiolemuse tagant korraks ka peedi pehmust, kuid vürtsikas-soolakas kihelus varjutab selle maheda tegelase. Järelmekk kõnetab nüüd juba üsna kenasti peedimarinaadiga, pannes mõtlema selle joogi kulinaarsete kasutusvõimaluste peale.



Keskmise kehaga, nõrgalt karboniseerunud ja kuivapoolse paletiga, hapukas-soolakas-magusakas-hapukas-mõrkjas-magusakas-vürtsikas-soolakas-hapuka buketiga ÜBERtasandi rüübe! VÄGA hea alates visuaalist – no kasvõi juba sildist! – ja lõpetades sellega, et nii Gose kui ka lisandite koha pealt on äratundmislinnuke täiesti kirjas. Suviseks hooajaks ja õllevõhikust sõprade narrimiseks imehästi sobiv kraam.