Militaar VIDEO | USA mereväe salajane veealune luuresüsteem – SOSUS Toimetas Aare Kartau , täna, 18:27 Jaga: M

USA mereväe laevastik. AFP/Scanpix

Sonarisüsteemi SOSUS kasutas Ameerika Ühendriikide merevägi juba külma sõja ajal. See on veealuste kuuldejaamade süsteem, mis oli paigutatud nii Atlandi- kui ka Vaiksesse ookeanisse. 1949. aastal rajatud luuresüsteemi projekt lõpetati ametlikult 1991. aastal. Siiski ei lõppenud selle kasutamine muul eesmärgil. The Infographic Show seletab oma animeeritud videos, millise süsteemiga SOSUS-e puhul tegemist on.