GALERII | SISEMIST INSENERI OTSIMAS: noored maailmaparandajad loobusid tuulikute nimel isegi unest 

25.–28. aprillil Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud insenerivõistlusele Enginaator tulid kokku tudengid, gümnasistid ja kutsekoolide õpilased. Mõõtu võtsid nad ehituse, elektroonika, IT, loodusteaduste ja robootika alal. Finaalülesanne ühendas aga kõiki neid valdkondi: võistlejad pidid vaid ööpäevaga ehitama tuuliku, mis toodaks nõrga tuulega võimalikult palju energiat.

Vahelduseks pingelisele mõttetööle said noored mõõtu võtta teistlaadi ülesannetes nagu tants, kitarrimäng, kätekõverduste tegemine jms.

Iga valminud tuulikut hindas žürii selle järgi, mitu leedlampi suutis see põlemas hoida. Oluline oli ka see, kui ühtlast valgust need lambid andsid. Samuti oli tähtis, kui kaugelt suutis meeskond tuuletekitajaga tuuliku tööle panna ning milline oli selle efektiivsus, kui tuulesuund muutus.