10 paika Euroopas, kus asuvad suurepärased raudtee-äärsed hotellid 

Cerbère, Prantsusmaa

Samal teemal California hotellides keelustatakse väikesed šampoonipotsikud? 28. aprill 2019, 14:49 Igatsed merd ja sooja päikest? Neli soovitust järgmiseks puhkusereisiks 4. märts 2019, 12:03 Cerbère on viimane Vahemere kaldal asuv Prantsusmaa külake enne Hispaaniat. See on vaikne mereäärne kuurort rahvusvahelise rongijaama ning kahe imelise hotelliga. Esimene on 1930ndatel ehitatud Hotel Belvédère, mis on kujundatud luksuslaevana. 2002. aastal ajaloomälestiseks kuulutatud hoone kõrgub täpselt raudtee kõrval. Teisel pool küla asub 1950ndatel kaljule rajatud hotell La Vigie, mis pakub imelisi vaateid.

Amsterdam, Holland

Pärast pikka rongireisi on Amsterdamis üheks lemmikuks Train Lodge, mis asub Sloterdijki jaama kõrval. See omanäoline hotell on loodud endise Zürich-Rooma magamisvagunitest. Õhkkond on elav, ent rahustav, voodid on mugavad ning asukoht annab võimaluse vabalt linna uudistada. Suurema grupiga saab broneerida terve vaguni.

Porto, Portugal

Porto São Bento peajaamast üle tänava asub Hotel Peninsular. See hotell on imeliselt sünge, sisustatud tumedast mahagonist mööbliga, andes edasi traditsioonilist vana Portugali hotelli õhkkonda. Hoone on väga massiivne ning ka tipphooajal võib leida vabu tubasid.

Pariis, Prantsusmaa