Külalislahke Gruusia: Kutaisisse Prometheust vabastama 

Gruusia on tuntud oma külalislahkuse poolest ja 3000aastane Kutaisi pole erand. Kuigi see suuruselt kolmas Gruusia linn ei paku esmapilgul just kuhjaga põnevat tegevust, jagub avastamisrõõmu siiski küllaga. Vahel on päris tore kergendatult hingata, et kõik kohad polegi turistilõksudega täidetud.