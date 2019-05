Kuus soovitust, kuidas kevadistest treeningutest maksimum võtta 

1. Sisesta nutikella isiklikud andmed

See võib tunduda väike ja mittevajalik tegevus, ent mida täpsemalt sa nutikella ja treeningäppidesse oma pikkuse, kaalu, vanuse ja muud andmed sisestad, seda paremini aitab nutiseade sind treeningul. Sisestatud info abil oskab nutiseade sulle välja pakkuda erinevaid treeninguid ja intensiivsusvahemikke ning arvutada kulutatud kalorite hulka.

„Näiteks uus Samsung Galaxy Watch Active nutikell mõõdab pulssi pidevalt, arvutab välja treeningintensiivsuse ning nii on see asendamatu abimees, et enda füüsilist seisundit jälgida. Kuna kevadel esimestel kordadel õue treenima minnes on oht üle pingutada ning siis on motivatsioonilangus kiire tulema,“ selgitas Kopso.

2. Rasvapõletamisel jää õigesse tsooni

Paljud kevadised jooksuringid võetakse tavaliselt ette lisaks kopsumahu arendamisele selleks, et rasva põletada ja kilosid kaotada. Tänapäeval on väga populaarne intervalltreening, kus suure intensiivsusega lõigud vahelduvad rahulikemaga, ent pikk rasvapõletustsoonis toimuv treening aitab korraga rohkem kaloreid kulutada.

„Oluline on jääda õigesse tsooni, et keha jaksaks pikalt tööd teha, aga samas oleks intensiivsus nii kõrge, et kilod kaduma hakkaksid. Sõltub inimese treenitusest, aga teinekord võib see ehmatavalt rahulik treening tunduda,“ ütles Kopso. Ta kinnitab, et sellest ei maksa heituda, vaid tuleb tasa ja targu uuesti alustada.

Mõistlik on jälgida südametegevust ka mõne minuti jooksul pärast treeningu lõppu, kuna see annab treenituse kohta olulist infot. Rusikareegel on see, et mida kiiremini pärast treeningu lõppu südame löögisagedus taastub puhkerütmi, seda treenitum on inimene.