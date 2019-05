Reis Kõige seksikam aktsent on uusmeremaalastel! Ohtuleht.ee , täna, 17:07 Jaga: M

Pixabay

Kellel siis on kõige seksikam aktsent – on need inglased, iirlased, itaallased? Arvamusi on palju, kuid reisibüroo Big 7 poolt läbi viidud uuringust selgus, et just uusmeremaalaste aktsent on kõige seksikam!