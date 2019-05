KAS SUL JUBA ON UUS FACEBOOK? Suhtlusvõrgustik läbib iluoperatsiooni 

Tulekul on funktsioon nimega „Secret Crush“. See lubab kasutajal valida üheksa sõpra, kelle vastu tal on salajased tunded. Kui sõber samuti sind valib, saate mõlemad teate. Kui valik on vaid ühepoolne, ei saa teine inimene sellest teada. Kõlab üsna nagu Tinder, eks ole. Siiski arvatakse internetis, et funktsiooni puhul on tegemist imeliku ning halva ideega ning see Facebooki ei sobi.

Secret Crush on on osaks juba eelmisel aastal väljakuulutatud Facebook Dating rakendusele, mis pandi algselt tööle vaid Kanadas ja Tais. Nüüd hakkab see toimima kokku 19 riigis, kuid näiteks isegi mitte USAs. Vähemalt praegu on tegu pigem Aasia riikidesse suunatud funktsiooniga.

Messengeri äpp tuleb ka arvutisse

Kui varem said inimesed arvutis Facebook Messengeri kasutada vaid internetibrauseri kaudu, siis peagi tullakse välja eraldi rakendusega Windows 10-le. Zuckerbergi sõnul on privaatvestlus kõige kiiremini arenev valdkond veebisuhtluses. Aastast-aastasse on videokõnede kasutamine kasvanud ligi 40%.

Instagram pühendub kaubandusele