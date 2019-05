HEA TEHING? Ämm ja äi maksid miniale kihluse katkestamise eest 

Anonüümne postitaja nõustus „pistisega“, sest plaanis enda sõnul nagunii suhtele lõpu teha, vahendab Mirror. Naine selgitab, et kohtas ekskallimat ülikoolis õppides ja nad olid aastaid paar, enne kui noormees tema kätt palus. Ta teadis, et tulevased ämm ja äi ei pea teda oma poja jaoks piisavalt heaks partiiks, kuid lootis, et mehe vanemad lepivad temaga ühel päeval.

Pärast kihlumist märkas naine aga kaaslase käitumises muutusi. „Ta oli äärmiselt kontrolliv. Ta tahtis peaaegu kogu aeg teada, kus ma viibin, ja ütles korra isegi, et kui me abielus oleme, määrab tema minu päevakava,“ meenutab postituse autor. Samuti avastas ta, et mees armastab liialt napsitada ja muutub joobnuna sõjakaks.

„Tõeline murdepunkt saabus siis, kui ta mulle teatas, et ta tunneb, et peab minuga „leppima“, ehkki ta võiks leida parema kaaslase,“ tunnistab naine. Nii pidas ta enda sõnul juba mõnda aega plaani mees maha jätta. Enne aga jõudis talle helistada mehe ema ja pakkuda talle välja valuraha, et ta suhtest taanduks.

„Leppisime kokku, et ei räägi meie vahetuskaubast ei minu eksile ega ühelegi tuttavale. Läksin sel õhtul koju, pakkisin koti ja ütlesin, et tahan lahku minna,“ jutustab naine. Sestsaadik pole ta meest näinud ega ka tolle kõnedele vastanud. „Ühised sõbrad ütlevad, et ta on murtud ja armastab mind siiani. Tema vanemad on korra ühendust võtnud, mind tänanud ja mulle eluks edu soovinud.“

Naine tunnistab süümepiinu, kuid nendib samas, et mehe pere kohtles teda inetult ja raha oli justkui hüvitis.