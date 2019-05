Suhted SÄDEMEPÄÄSTJA VÕI KIRETAPJA? Seksikalender aitab teineteise jaoks aega leida Siret Mägi , täna, 00:01 Jaga: M

PEAME PLAANI! Kui pikad töötunnid või lapsed teineteise seltsis olemiseks eriti aega ei jäta, siis on üheks lahenduseks need hetked ette kokku leppida ja kalendrisse märkida – olgu siis päriselt või mõtteliselt. Vida Press

Kuidas hoida kooselus lähedust, kui üks pool või mõlemad on ülimalt tööle pühendunud? Või kui perre on äsja sündinud beebi, kes vanematele öörahu ei anna, või kodus kasvab juba mitu last? Osa paare peab – enamasti mõttelist – kalendrit, et kahekesi olemise hetki plaanida.