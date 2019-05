Naise kustumatu igatsus: kas tungida jälle eksi ellu?! 

„Selle aja jooksul oleme kohtunud vaid korra. Mõned õnnitlused vahetanud. Aga mida kuu, nädal ja päev edasi – ma mõtlen talle jälle,“ kirjutab segaduses naine.

„Meil mõlemal on uus elukaaslane ja elu, aga midagi jäi nagu lõpetamata. Me suhte lõpp oli järsk. Selle ootamatus lõpus olen süüdi mina, mistõttu tunnengi ehk nüüd, et tahaks suhelda ja rääkida. Ma ei taha tema ellu tungida kah, sest mõeldes ta praegusele naisele -talle see kindlasti ei meeldiks,“ tunnistab Teele, et ega temagi ei tahaks oma mehe eksnaisi enda mehe ellu tagasi.

„Samas olime me väga pikalt koos – 10 aastat ühist noorust. Ma tunnen, et tema tahaks kah veel mõnes asjas ehk selgitusi kuulda ja rääkida. Aga sellised teemad ei tule ju jutuks kohe. See kõik eeldaks, et kohtume kordi,“ mängib Teele juba üle poole aasta peas mõttega, et võtab eksiga kohtumise ette.

„Midagi ma siiski pelgan. Kas me kohtumine mõjutaks praeguseid suhteid? Kas me kaevaks üles midagi, mis ehk peaks jääma minevikku?! Tahaks kuulda teiste kogemusi taolistel teemadel. Endal pole tutvusringkonnas taolisi paarikesi,“ kurdab Teele, et ei suuda otsustada.

„Kui juba kohtuda, siis peaks end ka igati üles lööma. Kas see viitab, et mul võivad tema vastu veel tunded olla? Meeletult küsimusi, millele ise ei oska vastuseid leida. Kõige olulisem siiski – kas kohtuda või ei?! Kohvikus mõni tunnike istuda tunduks päris vahva,“ tunnistab Teele, et hetkel kaldub ta eksiga siiski uuesti ühendust võtma.