Kui tahad Tallinnas elektritaksoga sõita, pead lootma heale õnnele 

„Teslad sõidavad Premium kategooria all edasi, aga eraldi Teslat Bolti rakendusest hetkel tõepoolest tellida ei saa. Muutuse põhjuseks oli see, et tellimuste arv Tesla kategoorias oli nii väike, et ei olnud võimalik pakkuda usaldusväärset teenust ei juhtidele ega sõitjatele,“ selgitas Bolti kõneisik Karin Kase muudatuse tagamaid.