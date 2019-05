VALUSALT AUS ÜLESTUNNISTUS: sain isaks lapsele, keda ei osanud tahta... 

„See kõlab väga vastikult, aga ma ei ole kunagi unistanud isaks saamisest. Naine peab mehel olema, aga laps ei peaks olema niivõrd enesestmõistetav,“ leiab Marek.

„Mu ellu tuli töö kaudu naine, kel oli eelmisest suhtest laps. Laps mind ei häirinud, aga mu käitumine pidi naisele igati mõista andma, et mingit musterisa minust ei saa. Ma ei üritanudki,“ tunnistab Marek ausalt.

„Ma ise uskusin, et iga mu samm ja suhtumine lastesse – elukaaslane oleks pidanud mõistma, et ma ei soovi oma ellu veel lapsi juurde. Tegelikult ka teadsin, et ta võtab beebipille, kuni ta särava näoga mulle teatas, et me saame lapse,“ tunnistab Marek, et oli uudist kuuldes pehmelt öeldes nördinud.

„Laps sündis ja ma hoolin temast, aga ma ei oska teda armastada. Või ei teagi ma, mis see armastus on. Elan, olen ja töötan, aga kodust eemalolekut ja pidutsemist naudin enim. Mõlemad poisid kasvavad kodus, aga ma olen väga neutraalne. On see nüüd minu õnn? Teeb see lapse või naise õnnelikuks? Suur segadus pigem,“ leiab Marek.

„Oleme nii elanud nüüd juba ligi viis aastat, kuid minu ellu on tekkinud uus hirm. Naise käitumine reedab, et tal on plaan meie perre veel lisa muretseda. Tõenäoliselt ka mind kaasates, aga midagi planeerimata. Ootamatult ja ikkagi pigem salaja. Kuidas ma seda tean? Sagedasem soov minuga seksida, lahkem ja hoolitsevam olek. Ka ta õde on lapseootel – neil on oma elus kõiges nagu pidev võistlus, aga see on eraldi teema,“ kurdab Marek, et ei julge naisega enam isegi vahekorda astuda.

„Kasutan kondoomi, kuid mõnikord see ununeb. Näen ehk tonti, kuid naine nagu meelitaks ilma vahendita seksima. Otse ta mulle sellest ei räägi, kuigi olen teemat tõstatanud ja öelnud, et mina lapsi ei soovi. Meil on niigi elus probleeme, kuid üks laps lisaks – ma pole kindel, kas me suhe selle üldse üle elaks. Kogu see praegune sahkerdamine tõukab mind ka praegusest kodusest elust eemale,“ on mees enda sõnul kogu sellest pingest väsinud.