ÜHEMÕTTELINE SÕNUM: USA saadab Lähis-Itta oma sõjalaeva 

USA riikliku turvalisuse nõunik John Bolton sõnas, et nad tegutsevad vastukaaluks mitmetele murettekitavatele ja süvenenud ohumärkidele. Uudisteagentuuri Reuters väitel on sõjalaeva piirkonda saatmine seotud kuulujuttudega peatsest rünnakust sealsete USA vägede vastu. Boltoni sõnul toimuks vasturünnak „järeleandmatu jõuga“.

„Ameerika Ühendiriigid lähetavad lennukikandja USS Abraham Lincolni ründerühma ja pommitajate operatiivgrupi USA juhtimiskeskuse regiooni, et saata arusaadav ja ühemõtteline sõnum Iraani valitsusele – mistahes rünnak USA või tema liitlaste huvide vastu toob kaasa vältimatu vasturünnaku,“ teatas Bolton oma teadaandes. Ta lisas, et USA ei soovi Iraani režiimiga sõda, ent on valmis vastama igale rünnakule, mis nende vastu sooritatakse.