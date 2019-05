VEIDER TEENUS: kas sina säilitaksid kallima tätoveeringu pärast tema surma? 

Kanadalane Chris Wenzel oli juba lapsest saati kehamaalingute entusiast. Teismelisena olid tema mõlemad käevarred täielikult tätoveeringutega kaetud. Ning ka täiskasvanuna ei tulnud Wenzeli töökoht kellelegi üllatusena – mehele kuulus Kanadas tätoveeringute salong Electric Underground Tatoos. „Ta armastas näha tinti inimeste kehal,“ tõdes Chrisi abikaasa Cheryl.

Chris suri oktoobris 41aastasena, jättes endast maha abikaasa ning viis poega. Enne surma palus mees, et tema tätoveeringud säilitataks. Wenzel oli avastanud Ohiost pereettevõtte Save My Ink Forever, mis pakkus kummalist teenust – ihumaalingute preserveerimist. Veidra teenuse pakkujad Michael ja Kyle Sherwood tegid koostööd matusebüroodega, et säilitada lahkunute tätoveeringuid.

Isa ja poeg Sherwoodid tulid sellisele ideele aastaid tagasi. Nad jälgisid kahte trendi: Ameerika Ühendriikides on vähemalt 45 miljonit tätoveeringuga inimest ning see arv aina kasvab. Samuti mõistsid mehed, et üha enam soovitakse eripäraseid ning kohandatud matusetalitusi. Seetõttu hakkasid nad arendama tehnoloogiat, mis aitaks inimese nahka koos tätoveeringuga püsivalt säilitada. Palsameerimine polnud meeste arust piisavalt täiuslik ja pikaaegne. Katse ja eksituse meetodil leiti kahe aastaga spetsiifiline tehnoloogia.

Pere soovil eemaldatakse matusebüroos surnud inimese tätoveering (koos nahaga). Sherwoodide sõnul on see lihtne protsess. Pärast seda saadetakse nahk laborisse säilitamisprotsessideks, enne kui see raamitakse UV-kindla klaasi taha. Kogu protseduur võtab aega kolm kuud. „See on päriselt osa inimesest, mis midagi sümboliseerib,“ ütles Michael Sherwood. Ka Cheryl Wenzel kasutas pärast abikaasa surma Sherwoodide teenust.

„Kui mu abikaasa suri, siis osake minust suri koos temaga. Ma ei teadnud mida teha. Ma vaid teadsin, et ta soovis seda säilitamist,“ ütles Cheryl, kes pidi lahkunud abikaasa soovi austamiseks emotsioone vaka all hoidma. Kuna Chrisil oli suurem osa kehast tätoveeringutega kaetud, lendas Kyle Sherwood ise Kanadasse, et protsessi juhtida. Cheryl valis ise, millised osad säilitada. Siiski oli see suurim tattoo, mida Save My Ink Forever oli kunagi säilitanud.