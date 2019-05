4200 KILOMEETRIT VAID KOLMEL RATTAL: Eesti ainsat autotootjat ootavad pingelised tuleristsed 

Esimest korda sai kuulda, et Nobe-nimeline autofirma hakkab siinkandis masinaid tootma, 2017. aastal. Nüüdseks on jõutud nii kaugele, et kaks kuud tagasi oldi Genfi autonäitusel väljas töötava prototüübiga, millest kirjutasid teiste seas nii BBC kui ka CNN.