MINEVIKUHETK | 7. mai: natsid keelasid Leedu juutide getos sünnitamise 

7. mail 1942. aastal sätestas Gestapo ohvitser Ernst Shtiz, et kõik Kovno geto rasedad naised hukatakse, kui nad ei katkesta oma rasedust septembri keskpaigaks. Tüüpiline juudi pere nägi raseduses ja sünnituses rõõmu, uhkust ja õnne – nüüd võis see tuua hukatust kogu perele. Geto juutide usuline liider rabi Ephraim Oshry kinnitas, et naise elu päästmiseks on abort lubatud, eriti kui vastasel juhul ähvardas tervet pere surm. Samal ajal moodustas rühm naisi ka n-ö põrandaaluse liikumise, mis smugeldas lapsi getost välja. Et nad häält ei teeks pandi mõned lapsed uinutisüstiga magama. Neid toimetati üle getot ümbritseva aia ning jäeti Leedu lastekodude uste ette.