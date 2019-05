Hengo Tulnola - sõjaajalukku kirjutatud mees 

Hengo Tulnola silmis ei olnud sõjaväeteenistus just unistuste tipp, nii otsis ta soodsat võimalust armeest lahkumiseks ja otsustas proovida kätt kullasepana. Paraku andsid endast märku nõrgad kopsud (kullaseppade toonased töötingimused tervislikkusega just ei hiilanud) ja käsitöölise karjäär jäi Tulnolal siiski soiku. Võime aga olla üsna kindlad, et suureks rõõmusündmuseks kujunes poeg Valduri sünd 1923. aasta.