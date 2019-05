Briti pornohuvilised peavad hakkama internetis oma vanust tõestama 

Suurbritannia valitsus väidab, et seadusemuudatus, millega peavad kõik inimesed tõestama, et on üle 18 aasta vanad, on mõeldud laste kaitsmiseks. Siiski tekitab selle toimimine segadust ning tõstatab privaatsusega seotud küsimusi.

Eluea ja seega ka isiku tõestamine porno vaatamiseks tekitab kindlasti paljudele brittidele suurt muret. Süsteemide parameetrid, millega tulevikus vanust kinnitama peab pole veel täpselt paika pandud. Arvatakse, et see võib tähendada telefoninumbri, isikutunnistuse või krediitkaardi andmetega isiku tuvastamist. Erinevad saidid võivad kasutada erinevat tarkvara. Maailma suurim internetiporno ettevõte MindGeek, kelle alla kuuluvad näiteks Pornhub, Redtube ja Brazzers, on juba loonud enda tarkvara AgeID. Kui seadus toimima hakkab, siis kohandatakse tarkvara sellele vastavaks.

Paljud inimesed kardavad, et nende andmed võivad lekkida. PA Images/Scanpix

Paljud tunnevad, et kui 25 miljonit britti lubavad oma andmeid pornoettevõttele, on andmeleke vaid aja küsimus. See võib tuua kaasa traagilisi tagajärgi – näiteks 2015. aasta augustis toimunud Ashley Madisoni turvalekke tõttu võtsid mitmed inimesed oma elu. 2016. aastal turvaaugu tõttu levisid 800 000 Brazzeri kasutaja andmed. MindGeek küll väidab, et AgeID ei salvesta mingeid andmeid ning ei jälgi, mida kasutaja vaatab, kuid eelnevad lekked on tekitanud inimestes piisavalt skeptismi.

Kas vanuseblokeering hakkab ka reaalselt tööle? Kahtlemata on mitmeid võimalusi sellest ringiga mööda käia. Kõige lihtsam on VPN (Virtual Private Network), mis võib sind virtuaalselt ümber paigutada riiki, kus pole vanusekontroll nõutud. VPNi kasutamise keelamiseks pole mingit seadust. Samuti võivad alla 18aastased noored hankida kelleltki vanemalt sisselogimiseks vajalikke andmeid. Porno võib hakata laiemalt levima ka sotsiaalmeedia kaudu, mis oleks juba üsna suur probleem.