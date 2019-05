Reis Üha rohkem lennujaamasid lubab piletita reisijaid läbi turvakontrolli Ohtuleht.ee , täna, 14:49 Jaga: M

PantherMedia/Scanpix

Lennureisid 20. sajandil olid märksa romantilisemad – armas inimene sai sind saata lennujaamas otse väravani ning lehvitada, kui õhusõidukisse astusid. Aastaid pole see enam võimalik olnud. Nüüd pole aga välistatud, et asjad on taas muutumas.