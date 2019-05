LIIGA SUUR NÕUDLUS: Adidas ei suuda piisavalt kiiresti spordikaupa toota 

Saksamaa ettevõte teatas reedel, et tarneahela puudujäägid tekitavad olukorra, kus pole võimalik ostjate tõusnud nõudlusele vastu tulla. Adidase esindajate sõnul piiras defitsiit aasta esimese kolme kuu müügimahu kasvu 4%-le. Probleemi tõttu võib kogu aasta müügimaht kasvada 5-8%-ni, mis on oodatust 2% madalam.

Adidase bränd on ettevõtte sõnul kasvuteel. Populaarsed Adidase trenni- ja jooksutarbed kompenseerisid eelmise aasta jalgpallikauba oodatust nõrgemat nõudlust. Samuti Adidase ettevõttele kuuluva Reeboki kaubamärgiga on aga teised lood – selle müüginumbrid on vähenenud 6%. Adidas tegi 2016. aastal äris kannapöörde, kui hakkas keskenduma enam Hiina, Põhja-Ameerika ja veebiturule. Avaldatud tulemuste järgi on see lüke end ära tasumas.