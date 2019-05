MINEVIKUHETK | 8. mai: taaskehtestati Eesti Vabariigi nimi 

8. mail vastu võetud seadus „Eesti sümboolikast“ lõpetas ka Eesti NSV lipu, vapi ja hümni kasutamise riiklike sümbolitena. Eesti riigikeeleks määrati Eesti keel ning riigivärvideks sinine, must ja valge. Rakendati ka paragrahv, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Siiski polnud Eesti veel nime muutmisega taasiseseisvunud – selleks pidid eestlased ootama veel rohkem kui aasta.