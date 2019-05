Kas muruniiduki surm on biokütus või tapab selle hooletus? 

Kaasaegsete niidukite, trimmerite ja muu väiketehnika mootorid on konstrueeritud selliselt, et võivad töötada ka biolisandiga kütusega. Laiemalt levinud väikemootorite tootjad (näiteks MTD/Cub Cadet, ECHO, Briggs & Stratton, Kawasaki jpt) deklareerivad, et nende poolt toodetud jõuallikad tarbivad muretult kütust, mille oktaanarv on üle 87 ja mille etanooli sisaldus ei ületa 10%. Seega ei peaks biokütus suuri kirgi kütma.