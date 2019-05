Ebatavaline soov: tahaks, et mu mehel oleks minu kõrval veel üks naine... 

„Kunagi pidasin selliseid suhteid ebanormaalseks, aga nüüd – see on just see, mis mind ideaalsest elust lahutab,“ on Madli veendunud, et tema pereelu just seda vajab.

„Mehega käime mõlemad tööl ja naudime ka seda vähest vabadust, mis laste kõrvalt jääb, aga aega iseendale... Seda on vähe,“ usub naine, et üks sõbrannast naine võiks nende elus kõik mured lahendada.

„Ma olen televiisortist jälginud ka mormoonide elu, kus neil on kolm-neli naist. Saan täiesti aru, miks nad taolist elu naudivad. Ma oleks meelsasti nõus jagama naisega neid õhtuid, kus saan lapsed ja mehe usaldusväärse naise hoolde jätta, et ise sõbrannadega reisile minna, trenni teha või olla iseendaga,“ selgitab Madli.

„Seksuaalselt olen ma alati avatud erinevatele katsetustele. Olen veendunud, et minu suhe mehega saaks taolisest värskendusest vaid kirge juurde. Koosoldud kümne aasta jooksul oleme koos ja eraldi katsetanud- meie põlvkonnad ei ole enam kinni selles, et seks peaks pimedas ja teki alla toimuma. Elu on liialt lühike, et sel lihtsalt mööduda lasta,“ usub Madli.

„Lõbutsemiseks kolmanda kaaslase leidmine on Eestis üldiselt lihtne. Palju keerulisem on leida seda üht ja kindlat, kes oleks valmis oma elu jagama. Aga mina igatseks meie ellu just sellist kaaslast. Mulle tundub, et see teema on endiselt tabu, mistõttu ei julge ka meie võimalikud kaaslased väga tõsiselt kooselule mõtlema. Külalissuhtega ollakse rahul, aga ühes majas elamisest rääkides – kontakt vaibub ja lõpuks kaob. Mõni ütleb ka otse, et taolist püsisuhet ei otsi,“ on Madli juba üritanud enda kõrvale perre ka teist naispoolt leida.