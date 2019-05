Tutvu ülikuuma naispiloodiga, kes lööb sotsiaalmeedias laineid! 

Emilie kinnitab, et armastab oma tööd ja kõike sellega seonduvat – reisimist, uute inimestega kohtumist ja karjäärivõimalusi. „On tõeliselt innustav, et olen jõudnud sedavõrd kaugele, aga see on suurel määral tänu naistele, kes on rajanud teed. Ma õppisin ja tegin nii palju tööd, kui vaja, ning loodetavasti pääseb lennundusse järjest rohkem naisi,“ rääkis piloot.