HIINA ON JANUNE: alkoholitarbimine on maailmas tõusuteel 

Uuringu autorite sõnul pole maailm õigel teel, et saavutada kahjuliku alkoholi tarbimise vähendamist. „Enne 1990. aastat tarbiti enamasti alkoholi kõrge sissetulekuga riikides – kõrgeim määr oli Euroopas,“ teatas projekti juht, Dresdeni ülikooli Kliinilise Psühholoogia ja Psühhoteraapia instituudi uurija Jakob Manthey. Ta lisas, et muster on hakanud muutuma – tarbimise osakaal kaldub Ida-Euroopast Aasia keskmise sissetulekuga riikidesse. Alkoholitarbimine on tohutult tõusnud Hiinas, Indias ja Vietnamis.