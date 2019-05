ÕRN TEHNIKA: iga viies uus nutiseade puruneb aasta jooksul 

Inimesed kasutavad aasta-aastalt enam kalleid nutiseadmeid ja järjest rohkem esineb nende seadmetega õnnetusi. If Kindlustus on kodukindlustuse raames pakkunud juba aastaid kaitset muuhulgas ka nutiseadmetele, samuti kindlustuslahendusi läbi erinevate mobiilioperaatorite. Viimaste aastatega on märkimisväärselt tõusnud seadmete hinnad ja nende kindlustamine tervikuna. Ka juhtunud õnnetuste arv on kasvanud.