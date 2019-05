LUGEJA KÜSIB: kas tõesti peaksin sünnipäevadeks kinkima nii meeletuid summasid? 

„Töökaaslastelt juba uurisin, kuid sealt kuulsin ikka väga ulmelisi summasid. Ise mõtlesin, et tavaline sünnipäev võiks olla 20–25 eurot. Lisaks võtaks veel lille ja kommikarbi. Aga töökaaslased pidasid normaalseks ümbrikusse panna vähemalt 50 eurot,“ kurdab Aire, et tema jaoks on see natuke liialt suur summa.