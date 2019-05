Aprilli automüük Eestis: Toyota on jälle sadulas ja riisub ka mudelitabelis koore 

Aprillis müüdi Eestis 2534 uut sõiduautot, mis – arvestades nelja kuu müügitulemust (8708) kokku – on üsna äkiline tulemus. Põhimõtteliselt kolmandik kõigist tänavustest uutest autodest müüdi naljakuul.

Segmentide lõikes mingeid uudiseid ei ole. Eesti autoostja armastab maasturilaadseid tooteid. Üle veerandi, 25,3% uudismüükidest moodustasid keskmise suurusega linnadžiibid. Nagu näiteks RAV4, Škoda Kodiaq ja Nissan Qashqai. Viimatinimetatu on korraks tagasi ka mudelitabeli esikümnes.

Maasturitaoliste kannul tulid 23,5% väike-keskklassi sõiduautod: Toyota Corolla, Škoda Octavia, Volkswagen Golf. Corolla uus põlvkond on hästi vastu võetud, äsja teatas näiteks Tallink Takso suurtehingust.

Hübriidajamiga autod on leidmas oma kohta päikese all: aprillis müüdi neid 248 (mudelitabelisse vaadates on enamus neist Toyotad).