Raudbetoonist juudimuna ja teised veidrad kerad 

Tootis selle Kruppi sõjatööstuse kontsern. Metallmuna pole kindlasti disainitud ründerelvaks, sest sellesse mahub üks mees ja soomuse paksuseks on ainult 5 mm. Püssikuuli hoiab selline turvis kinni, aga igasuguse rammusamat sorti mürsu tabamus oleks kahjulik nii tankile kui ka selle sees oleva sõduri tervisele. Tanki pani liikuma ühesilindriline kahetaktiline mootor, mille abil võis metallkera arendada kiirust kuni 8 km tunnis. Tanki diameeter on kuskil poolteist meetrit. Tõenäoliselt oli sõjamasin varustatud 7,62 mm automaadiga. Aga seda täpselt ei tea.

Sest mootor on viimase kui jupini lahti lammutatud ja salastatud. Kuultanki metallist proovide võtmine on keelatud. Arvatakse, et fritsud saatsid munatanki jaapanlastele hea tahte avaldusena, jagamaks nende geniaalseid mõtteid modernse sõjatööstuse valdkonnas. Kas tanki kasutati ka päriselt, näiteks luure- või lahingutegevuses? Tegelikult ei tea keegi mitte midagi. On ainult oletused, hüpoteesid, spekulatsioonid. Põnev, kas pole?

Tõtt öelda ei olnud reb Kahn esimene mõttemeister, kelle mõtteselguse okupeeris kinnisidee kerakujulisest tankist. Juba 1936. aastal haistis Texase osariigis rasket leiutajaleiba näsiv A. J. Richardson, et Euroopa horisondile tõusvad sõjapilved ei tõota muud kui häda ja viletsust. Ühel päeval tundis terava taibuga nupumees oma päikesepõimiku all tuttavat võdinat. Ta teadis hästi, et hetk on kätte jõudnud. Hetk, kui ta pidi midagi tegema. Aga mida, damn it, mida?

Raskemeelseid sõja- ja muid olulisi muremõtteid jahvatades sammus härra Richardson akna juurde ja piilus kardinate vahelt tänavale. Kitsas uulits oli tühi, kui mitte arvestada rentslis ukerdavat lombakat kassirajakat ja üksikut taimejäänustest moodustunud kõrbepalli, mida tuul mööda räpasevõitu tänavat tuima järjekindlusega edasi togis. Leiutaja jälgis hajameelsel pilgul palli liikumist. See muudkui veeres ja keerles, pöörles ja hüples …