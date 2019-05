Tehnika Miks on Alfa Romeo tootevalikus nii vähe mudeleid? Toimetas Aare Kartau , täna, 14:16 Jaga: M

Alfa Romeo Giulia sedaan. AP/Scanpix

Autotootjad on hiigelsuured organisatsioonid, kellel on erinevad eesmärgid ja ostjad. Mõned võtavad sihikule massiauditooriumi ja valmistavad iga pere vajadusi rahuldavaid autosid. Teised toodavad eriti luksuslikke mudeleid, millesse kiinduvad need kliendid, kelle suhtumine autodesse on eriline ja rafineeritud. Alfa Romeo on keskendunud kolmanda kategooria autodele, mille eksklusiivseid sportlikke omadusi oskavad hinnata vaid need juhid, kes seda oma nahal kogenud on.