Militaar FOTOREPORTAAŽ | Tallinnas saab tutvuda Bondi filmi tähega Viljar Voog | Fotod: Stanislav Moškov , täna, 17:49 Jaga: M

USA mereväe hävitaja USS Graverly (vasakul) ja Ühendkuningriigi mereväe fregatt HMS Westminster (paremal). Stanislav Moškov

HMS Chester oli Ühendkuningriikide mereväe fregatt, kust välja lastud rakett oleks filmis „Igavene homne“ peaaegu Pierce Brosnani kehastatud James Bondi pihuks ja põrmuks teinud. „Kahjuks lasti see laev põhja, mis reaalsuses ilmselgelt tõsi pole – me oleme jätkuvalt merel ja valmis oma oskusi rakendama, kus iganes neid vaja on,“ sõnab filmis kokku kolme erinevat sõjalaeva kehastanud HMS Westminsteri praegune komandör, kaptenmajor Will Paston.