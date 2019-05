Kurb emadepäev: tabasin raseda sõbranna kallima otse teolt 

„Käisime perega linnas söömas ja jalutamas. Enne koju sõitmist lubasime veel pidupäeva puhul jäätise. Saime jäätise just kätte, kui märkasin, et mõned sammud eemal seisab mingi tuttav kuju. Tundsin ära oma sõbranna elukaaslase,“ oli Carmen valmis juba tuttava suunas astuma.

„Siis vaatasin, et ta suudleb kellegagi. Mõtlesin kohe, et saan sõbrannale kah tere öelda. Minu ebameeldivaks üllatuseks ei olnud see üldse õige naine, keda ta suudles. Sain nagu käega vastu vahtimist – ma ei oleks seda iial osanud oodata! Tabasin sõbranna kallima otse teolt,“ on Carmen nähtust siiani šokeeritud.

„Ma lihtsalt haarasin lastel ja mehel käest, et sealt kiiremini minema pääseda,“ põgenes naine sündmuskohalt.

Öelda või mitte?

„Veelgi hullem – mu sõbranna on rase. Juba mõne kuu pärast peaks neist saama tõeline pere. Mul on peaks ainult kaks küsimust, mida ma pidevalt ketran. Miks ta nii tegi?! Kas ma peaksin sõbrannale ütlema või mitte?! Minu mees arvas, et ma ei tohiks sekkuda,“ selgitab Carmen, et on kahevahel.

„Ma saan aru, et rasedal ei olegi taolist pettumust ja kurbust praegusel hetkel vaja. Samas ei kujuta ma ette, kuidas ma sõbrannale otsa vaatan ja seda varjan,“ kahtleb Carmen, et suudab seda saladust varjata.

„Ise eelistaksin ausust, aga rasedana oled ju niigi emotsionaalsem. Ma ei tahaks olla ka see, kes selle halva sõnumi talle viib. Äkki peaksin ta mehega ise rääkima ja tunnistama, mida nägin. Las räägib ise oma teod ja pahed ära,“ kahtleb Carmen, kas sellest kasu on.