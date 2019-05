HEA TEADA: kas elektriautot võib tavapistikust laadida, või on oht maja maha põletada? 

Olenemata üleriigilisest laadimisvõrgust ja entusiastide initsiatiivist elektritransporti populariseerida, on suur osa inimesi jätkuvalt arvamusel, et elektriauto on kallis, sellega ei saa kuskile sõita ja seda ei saa igal pool laadida.

Mis sellest, et Volkswagenil, Nissanil, Hyundail, Kial ja muidugi Teslal on olemas mudelid, mis hingehinda ei maksa ja millega saab sõita nagu üsna tavalise autoga – inimene usub ikka, et kõik on halvasti. Seda, et autot saab laadida täiesti tavalisest elektripistikust, paljud ei teagi.

Mitmed Skandinaavias läbi viidud uuringud näitavad, et olemasolevad elektriautod rahuldavad tarbijate päevase vajaduse hästi ning kui tõesti kilomeetreid puudu jääb, aitab hädast ka tavaline kodupistik. Protsess on aeglane, aga täiesti tehtav. Kui seda teha harva.

Rahvasuus levivad jutud tavapistikust alguse saanud tulekahjudest, mis on maha põletanud nii auto kui kodu, on enamasti siiski õudusjuhtud.

Tulekahju vältimise esimeseks eelduseks on korras elektrisüsteem. Kehvemas seisus kodused elektripistikud võivad koormuse tagajärjel kuumeneda, tumedaks muutuda, kuluda ja halvimal juhul põlema minna. Ja siis on kuri karjas tõesti.

Loe kasutusjuhendit ja kutsu elektrik

Võtame kätte Eesti kõige populaarsema elektriauto Nissan Leaf kasutusjuhendi ja loeme sellest, mis tingimusi vahelduvvooluga laadimine kodus nõuab. Loodetavasti loeb oma auto käsiraamatu läbi iga autoomanik.