Otsid armastust? Kolm illusiooni mis võivad sind tagasi hoida 

1. Illusioon: Ma vajan, et partner oleks õnnelik

Me kõik teame seda õndsat tunnet armastava suhte alguses – see, kui sa oled lõhkemiseni energiat täis ning koged uusi armastavaid tundeid. Sageli juhivad need tugevad tunded sind kõrvale teistest emotsioonidest, mida sa tunned. Kui sa pole sisemiselt õnnelik, peegeldub see ka sinu ja partneri suhtes. Oled kindlasti kuulnud väljendit „enne kui suudad kedagi teist armastada, pead õppima iseennast armastama“. Aga kuidas? Kiireim viis nii end kui partnerit armastada, on võtta võtta vastutus iseennast õnnelikuks teha. Ära lükka edasi unistuste reisi või hobisid – tee seda kohe! Loo enda jaoks elu, mida sa armastad. Avastage koos partneriga teie mõlema kirgi.

PantherMedia/Scanpix

2. Illusioon: Mu tõeline armastus täiustab mind

On ahvatlev mõelda, et sinu partneri saavutused või anded muudavad sind edukamaks ning paremaks inimeseks. Reaalsuses pole suhe saavutus, see on olemise seisund. Sageli imetled teises inimeses neid asju, mida sa tegelikult ise endale soovid. Selle asemel, et lasta armastatul end täiustada, muuda end ise ning püüdle asjade poole, mis sulle rõõmu teevad.

3. Illusioon: Ma ei tunne üksindust, kui olen armunud