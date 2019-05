Eesti pruulikoda Tanker avas uue tehase ja suunab toodangu purki 

Tankeri tegevjuht Jaanis Tammela ütles, et uue tehase ning selle laiendustega on Tankeril võimalik tootmist kasvatada senisest pea kümme korda suuremaks. „Tankeri esimene pruulikoda valmis 2014. aasta lõpus ning juba järgmisel aastal suutsime kahekordistada tootmisvõimsust. Õige pea jäi pruulikoda kitsaks ning tuli hakata võimekuse suurendamiseks planeerima uut ja veelgi suuremat tehast,“ lausus ta.

Erlend Štaub

Tammela sõnul on purgil pudeli ees mitmeid eeliseid. „Esiteks säilib õlu purgis paremini, sest hapnik ning UV-valgus ei pääse tootele ligi. Teiseks vähendab purgi kasutamine oluliselt ökoloogilist jalajälge, kuna metall on võrreldes klaaspudeliga pea sajaprotsendiliselt taaskasutatav ning oluliselt kergem transportida. Olukorras, kus üle poole ettevõtte toodangust läheb ekspordiks, on purgi kasutamine ainumõeldav,“ ütles ta.