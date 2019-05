Nazarbajev: mees nagu riik, riik nagu mees 

Nazarbajev ise kasutas oma teenitud autoriteeti selleks, et 2012. aastal pakkuda USA president Obamale teeneid tolle kõnelustes Põhja-Korea uue liidri Kim Jong Uniga. Nii et – kasutage meie kogemust tuumarelvast vabanemiseks! Nagu teada, hakkas ka USA tänane president Trump tegelema Põhja-Korea tuumadesarmeerimisega ja viimastel andmetel on ka selles juba seis säärane, et otsitakse vahendajat elik Nazarbajevile võib jälle tööd tulla.

Kõige värskemad Mehele uudised otse sinu postkasti Suur mõtleja

Kui ajaloos veel tagasi minna ja püüda hinnata Nazarbajevi kogu pärandit, siis tuleb esmajoones märkida kasahhide oma ajaloo kirjapanekut. Mõistagi on ajaloo ristteel ja rahvaste rändeteel asunud paiga minevikust raske üldistusi teha, ent nüüd õpitakse koolides Kerei Khani ja Janibek Khani juhtimisel tekkinud 15. sajandi riiki, millest on võrsunud tänane Kasahstan.

Venemaa president Putin püüdis augustis 2014, Ukraina konflikti päevil, Seligeri noortelaagris naeruvääristada nii Ukraina kui Kasahstani omariiklust, mille peale kumbki riik valjuhäälselt protestis. Tagajärjeks oli see, et üsna ruttu hakkas Putin avalikult kuulutama, et Euraasia majandusliidu idee polegi tema, vaid hoopis Nazarbajevi oma. Mis on ka tõsi, sest Nazarbajev pakkus selle välja märtsis 1994 (ja see sai kiire heakskiidu ka Eesti toonaselt presidendilt Lennart Merilt).

Nazarbajevi suurtest ideedest veel seda, et 1992 pakkus ta ÜRO kõnetoolist välja idee CICA-st ehk Aasias ühistegevuse ja usaldusmeetmete loomise konverentsist, mille peasekretariaat asub Almatõs ja kuhu kuulub 47 Aasia riiki. Oma kõnes mullu Shanghais toimunud CICA tippkohtumisel pakkus Nazarbajev välja selle asendamist OSDA-ga (Organization for Security and Development in Asia), mis arusaadavalt on lähedane OSCE-ga (Organization for Security and Cooperation in Europe). Ainult et esimene paneb rõhu riikide arengule ja teine koostööle.

Nazarbajevi rahvus- ja usupoliitika on ühtaegu rabav ja loogiline. Kui tõmmata paralleele, siis Eestil oli mureks kohene pääsemine ÜRO-sse ja see sai teoks septembris 1991. Teist tsivilisatsiooni ja teist mõttelaadi esindav Nazarbajev tõi oma riigi sinna alles märtsis 1992, küll aga jõudis Kasahstan veel 1991. aastal võtta Iraani delegatsiooni koosseisus osas Islami Konverentsi organisatsiooni (moslemite peaorganisatsioon) tippkohtumisest, Nazarbajev ise aga käis (lisaks Moskvale) Türgis, Hiinas ja oli türgikeelsete riikide ühenduse kaasrajajaks.

Elik – esmalt taasliitumine omadega, siis muu maailmaga. 1993. aastal käis ta esimest korda Iisraelis, mis on seda põnevam, et Mekasse tegi moslem Nazarbajev oma esimese reisi alles 1994 ja pöördus sealt koju tagasi pärast peatust Vatikanis, kus ta sai kokku paavst Johannes Paulus II-ga!