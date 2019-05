Auto omanikuvahetus tuleb liiklusregistrisse kanda, et halbu üllatusi vältida 

See tähendab, et kindlustamata sõiduki omanik või vastutav kasutaja võib muutuda liikluskindlustusvõtjaks ka siis, kui ta ise pole selleks soovi avaldanud või lepingut sõlminud. Seadusemuudatuse valguses on sõiduki müügi puhul oluline alati kanda omanikuvahetus ka liiklusregistrisse.

Kindlustusettevõte omakorda hakkab hüvitatud kahju sisse nõudma inimeselt, kes liiklusregistris on märgitud kindlustuskohuslaseks. Ehk kui auto omanikuvahetus on ununenud märkimata, on endine omanik see, kellel tuleb hüvitada õnnetuse kulud kindlustusandjale.