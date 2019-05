Opeli esimene hübriidajamiga auto on 300hobujõulise ühendvõimsusega nelikveoline 

Opel esitleb uut nelikveolist pistikhübriidi Grandland X Hybrid4, mis on esimene kaksikajamiga sõiduk Saksa autotootjalt. Grandland X pistikhübriidi jõuallikaks on 1.6 l turbo-bensiinimootor ja kaks elektrimootorit, ühendvõimsusega 300hj.

Esialgsed keskmised kütusekulu- ja CO2-heitmenäitajad on WLTP1/NEDC2 kombineeritud tsükli alusel 2.2 l/100 km ja 49 g/km. Opeli esimene pistikhübriid Grandland X Hybrid4 saabub müügile lähinädalail, esimesed sõidukid jõuavad klientideni 2020. aasta algul.

Uudismudel annab olulise panuse ettevõtte CO2 heitmete vähendamisele ning aitab täita lubaduse, mille kohaselt on aastaks 2024 kõikidel Opeli mudelitel elektriversioonid. Järgmine samm selles suunas on uue põlvkonna täiselektrilise Opel Corsa turuletoomine, mis peaks samuti veel selle aastanumbri sees sündima. Corsa on Peugeot 208 sõsarmudel.