ÄRA NII TEE: levinumad vead katusevahetusel 

Enne tööga alustamist tasub läbi mõelda, kas soovitakse, et pööning püsiks ainult kuivana või tahetakse ka korralikult soojapidavat katust? Tavaliselt sõltub otsus sellest, kas pööningukorrusel on eluruumid või mitte. Kummalgi juhul tuleb kasutada erinevaid lahendusi ja erinev on ka tööde maksumus. Kuna katuseehitus on suurem töö, võiks kaaluda katuse soojustamist, kui näiteks viie aasta jooksul on kavas katusealune eluruumideks välja ehitada. See tähendab, et tuleb paigaldada kvaliteetne hingav aluskate kaaluga vähemalt 160 gr/m² kohta ning soojustusvill. Ehkki katuse soojustamine on võimalik ka hiljem, on seda mugavam ja soodsam teha samaaegselt uue katuse ehitusega.