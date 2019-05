Volvo marsib kiirelt elektriajastusse – kaks suurt akutootmise lepingut said allkirjad 

Norra Elektriautode Assotsiatsiooni peasekretäri Christina Bu sõnul toimus läbimurre elektriautode tootmises 2017 aastal: „Siis said ühekorraga kõik suured tootjad aru, et peavad järgima Nissani eeskuju ja tooma turule taskukohase hinnaga elektriautod. Paraku seisavad nende ees nüüd mitmed põletavad probleemid, mille lahendamisega on hiljaks jäädud. Üks neist – kust saada akusid ja kust akude jaoks vajaminevaid metalle?“