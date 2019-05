AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Lahkuminekust murtud sarimõrvar Yang Xinhai  

Pärast vabanemist kohtas Yang naist, kellest sai tema tüdruksõber. Peagi sai naine Yangi kriminaalsest minevikust teada ning jättis mehe maha. See murdis mehe ning ta hakkas „kättemaksuks ühiskonnale“ inimesi tapma. Lahkuminek oli hiinlase sarimõrvariks arenemisel oluliseks ajendiks.

Yang Xinhai arreteeriti 2003. aastal. Youtube'i kuvatõmmis

Peagi peeti Yangi kahtlusaluseks kolmes provintsis: Anhuis, Shandongis ja Henanis. Politsei arreteeris võika mõrtsuka 2003. aasta 3. novembril. Mees leiti Cangzhou ööklubist, kus ta käitus ametivõime nähes närviliselt. Vanglas võeti Yangilt DNA test, mis vastas roimapaikadest leitud DNA-le. Avastati ka, et mees oli ühelt vägistamisohvrilt saanud endale HIV. Ta tunnistas peagi ka ise kõik oma kuritööd üles.

„Kui ma inimesi tapsin, tundsin ma ihaldust. See inspireeris mind aina enam tapma. Mind ei huvitanud, kas nad väärivad elu või mitte. See pole minu mure. Mul pole soovi olla ühiskonna osa. Ühiskond pole minu probleem,“ väitis mees, kui talt oma kuritegude kohta küsiti. Kokku oli ta enda väitel tapnud 67 inimest ning vägistanud 23 naist. Kui talt küsiti, miks ta nii palju tappis, vastas Yang: „Inimeste tapmine on väga tavaline, selle pole midagi erilist.“ 14. veebruaril 2004. aastal hukati Yang Xinhai kuulilasuga pähe.