EI SUUDA UINUDA? Kaitse silmi mobiilist tuleva sinise valguse eest 

Sinine valgus iseenesest on loomulik ning kõige rohkem leidub seda päikesevalguses. Lühikese lainepikkusega (380-500 nm) valgus käivitab inimese kehas protsessid, mis muudavad tuju paremaks, reaktsiooni kiiremaks ning suurendavad tähelepanuvõimet. Õhtul, kui päike on loojas ning kehal on aeg puhkerežiimi minna, pärsib aga nutitelefonist, sülearvutist või ka näiteks mõnest sinisest LED-lambist tulev valgus melatoniini teket, mis on vajalik hormoon uinumiseks.