Kes kardab kurja koiotti? 

Asjale teistpidi lähenedes – Coyote on sõjamasin ja mis sõjamasin see on, mis pole ohtlik. Peabki olema. Iseäranis arvestades, et need kuuluvad kuulsusrikka ajalooga Kanada 12. soomusrügemendi relvastusse. Selle rügemendi ajalugu ulatub tagasi 1871. aastasse, rügement on võidelnud mõlemas maailmasõjas ja kaasajal Afganistanis ning osalenud paljudel rahuvalvemissioonidel. Kuigi kasutuses on koiotid juba 1996. aastast, ei ole neil tegelikult suuri lahingukogemusi. Esimesena kasutas Kanada neid 1997.–1999. aastail rahvusvahelise missiooni käigus pärast Jugoslaavia kodusõda Bosnia ja Hertsegoviinas, nüüdse nimega Põhja-Makedoonias, ning rahvusvahelistel rahuvalvemissioonidel Kosovos. 2002. aastal saadeti soomukid sõdima ka Afganistani.